Der Vorfall erregte weltweit Aufsehen: Während der Unruhen in der US-Stadt Minneapolis am 29. Mai, die durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizei-Einsatz wenige Tage zuvor ausgelöst wurden, wurde eine Fotoreporterin von einem Schaumgeschoss so hart getroffen, dass sie ein Auge verlor. Linda Tirado veröffentlichte nur wenig später Fotos von ihrer Verletzung über ihren Twitter-Kanal und brachte die Polizei von Minneapolis dadurch zusätzlich in Erklärungsnot. Laut der "New York Times"-Journalistin France Robles bestritt die Polizei in einer ersten Stellungnahme, die Fotografin verletzt haben zu können. Dies könne lediglich angesichts des durch die Unruhen ausgelösten Chaos' versehentlich geschehen sein.

Linda Tirado hat inzwischen Fotos veröffentlicht, die sie in der Unruhe-Nacht gemacht hat - darunter auch die letzten Bilder, die entstanden, bevor sie von Geschossen getroffen wurde. "Dies ist das letzte, was ich mit zwei gesunden Augen gesehen habe", kommentiert die auch für ihre Berichte über die Lebensrealität armer Menschen in den USA bekannte Journalistin ein Foto, dass zwar in großer Dunkelheit entstand, aufgehellt aber zwei Polizisten erkennbar macht, die auf die Fotografin zu zielen scheinen.





"Ich denke, diese Fotos sprechen für sich", sagte Tirado am vergangenen Wochenende während eines CNN-Interviews. In dem fraglichen Moment hätten Demonstranten hinter ihr gestanden, die Polizei vor ihr, und es sei deutlich zu erkennen, dass die Sicht klar gewesen sei und nicht etwa durch Tränengas oder Rauchschwanden von Bränden beeinträchtigt. Und, so Tirado weiter: "Es kann nicht sein, dass sie mich irrtümlich - mit meiner professionellen Kamera - für etwas anderes gehalten haben als arbeitende Presse." Wenig später wurde die Reporterin von Schaumgeschossen getroffen, einmal direkt ins Gesicht. Eine Schutzbrille, die sie getragen habe, sei zerbrochen, das linke Auge wurde unwiderbringlich verletzt.

Linda Tirado hat deswegen die Stadt Minneapolis, deren Polizeichef und die ihr unbekannten Polizisten verklagt.













