Ein fließender Brexit ist es, zumindest hier im Pub mitten in Paris. Das Bier, das den Namen des geplanten EU-Austritts Großbritanniens trägt, ist dem Vernehmen nach ein Verkaufsschlager. Als leicht und hopfig beschreibt der Barmann das Gebräu, das von der Ostküste der Insel stammt. Mit einem knappen Drittel britischer Kundschaft stößt die Kreation allerdings nicht nur auf Begeisterung. "Als ich diesen Namen sah..., ich versuche alles zu vermeiden, was mit dem Brexit zu tun hat. Für mich ist er eine Katastrophe." Andere sehen es gelassener, zumindest ein bisschen. "Es ist nicht schlecht. Der Brexit ist furchtbar, aber wenigstens das Bier ist gut." Sein geschmacklich eher bitterer Abgang könne als Kommentar auf das Referendum interpretiert werden. Das britische Unterhaus wird am Dienstag erneut über den von Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag abstimmen. Aufgrund fehlender Änderungen an dem Vertragswerk wird eine erneute Niederlage Mays erwartet. Die Gespräche zwischen Großbritannien und der EU stecken derzeit in der Sackgasse. Na dann... (Atmo: "Happy Brexit!")