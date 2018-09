Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus treibt Pjotr Wersilow die Frage nach den Hintergründen um. Der russische Regierungskritiker war Mitte September zur Behandlung in die Berliner Charité ausgeflogen worden. Die Ärzte in Deutschland sowie ihre russischen Kollegen vermuten, dass der 30-Jährige vergiftet wurde. Mit welcher Substanz, ist bislang unbekannt. "Soweit ich die Mediziner in unterschiedlichen Ländern richtig verstanden habe, wurde die Vergiftung absichtlich herbeigeführt. Niemand vertritt die These, dass es ein Unfall war. Jetzt ist Ermittlungsarbeit gefragt und dabei geht es natürlich um die Frage, wie das passiert ist und wer das getan hat. "Arbeiten Sie oder jemand anderes schon daran?" "Ja." Wersilow vermutet einen Zusammenhang zwischen dem mutmaßliche Anschlag und seinen Recherchen zu einem Mord an drei russischen Journalisten in der Zentralafrikanischen Republik. "Nach meiner Einschätzung - und auch der einiger anderer Leute - ist das eine Art Warnung. Es soll anderen, die sich mit dem Fall befassen wollen, sagen, die Finger davon zu lassen. Die Russischen Spezialkräfte haben Vorgeschichte, was das angeht. Sie haben in den letzten zwei Jahrzehnten mehrere solcher Angriffe und Vergiftungen im Ausland durchgeführt." Die drei russischen Reporter waren Ende Juli in der Zentralafrikanischen Republik getötet worden. Sie hatten dort über eine russische Söldnertruppe recherchiert. Wersilow, Herausgeber des regierungskritischen Onlinedienstes Mediazona, hatte mit den Journalisten zusammengearbeitet. Beim Finale der Fußball-WM in Moskau erregte Wersilow, der eng mit der Punkband "Pussy Riot" verbunden ist Aufmerksamkeit, als er in Polizeiuniform auf das Spielfeld rannte. Er wollte damit nach eigenen Angaben gegen Polizeigewalt und -willkür in Russland protestieren.