Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Anschlag auf einen Supermarkt in St. Petersburg als Akt des Terrorismus bezeichnet. Der Geheimdienst habe kürzlich einen ähnlichen Anschlag verhindert, sagte der Staatschef am Donnerstag. Putin äußerte sich im Kreml bei einer Zeremonie für russische Soldaten, die von ihrem Dienst in Syrien zurückgekehrt waren. Bei der Explosion am Mittwochabend wurden mindestens zehn Menschen verletzt. Ein selbst gebauter und mit Metallteilen gefüllter Sprengsatz sei detoniert, erklärten die Ermittler. Russischen Medien zufolge war die Bombe in einem Schließfach versteckt, in dem Kunden während des Einkaufs ihre Sachen verstauen können. Erst vor eineinhalb Wochen hatten Russland und die USA erklärt, sie hätten einen Bombenanschlag in St. Petersburg verhindert.