STORY: Russlands Präsident Wladimir Putin ist am Samstag zum neunten Jahrestag der Annexion der Krim auf die Halbinsel im Schwarzen Meer geflogen. Im staatlichen Fernsehen war der leger gekleidete Putin mit einer Gruppe von Behördenvertretern zu sehen. Der Besuch war vorher nicht angekündigt worden. Putin, gegen den ein Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof vorliegt, wurde von dem von Russland eingesetzten Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew begrüßt und in ein Kinderzentrum sowie durch Räume einer Kunstschule geführt. Russland hatte die ukrainische Halbinsel 2014 völkerrechtswidrig zum Teil des eigenen Staatsgebietes erklärt. Kriegsziel der ukrainischen Regierung in Kiew ist die Befreiung der Krim und aller anderen russisch besetzten Gebiete der Ukraine.

Mehr