Die russische Wahlkommission hat den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny offiziell von der Präsidentenwahl im kommenden Jahr ausgeschlossen. Das Gremium erklärte am Montag, der 41-Jährige sei nicht wählbar, weil er in einem Strafverfahren verurteilt worden sei. Der Oppositionelle hat wiederholt jegliches Fehlverhalten von sich gewiesen und das Vorgehen der Justiz als politisch motiviert bezeichnet. "Wir wussten, dass das kommen würde, und haben deshalb einen Plan", sagte Nawalny in einer kurz nach der Entscheidung veröffentlichten Videobotschaft. Der Kritiker von Präsident Wladimir Putin rief zum Boykott der Abstimmung am 18. März auf. Es handele sich um keine echte Wahl. Seine Anhänger in ganz Russland würden den Boykott unterstützen und eigene Zahlen zur Wahlbeteiligung ermitteln, führte der Politiker aus. Umfragen deuten daraufhin, dass Putin klar wiedergewählt wird und so bis 2024 im Amt bleiben könnte. Nawalny kritisiert: die Popularität des 65-jährigen Amtsinhabers werde durch parteiische Staatsmedien aufgebauscht. Putin-Anhänger haben diese Darstellung als lächerlich zurückgewiesen.