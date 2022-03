Sehen Sie im Video: Putins "geheime Tochter" – was über Wladimirowna Tichonowa bekannt ist.

























Katerina Wladimirowna Tichonowa soll die zweite Tochter von Wladimir Putin sein. Doch über die 35-Jährige ist nur wenig bekannt. Der Grund: Der russische Präsident verbietet die Berichterstattung über seine Familie.

Erst im Jahr 2015 wurde Katerinas Identität enthüllt, doch Putin hat die Gerüchte weder bestätigt noch dementiert.

Ein Instagram-Account, der möglicherweise von Anhängern des verhafteten Oppositionspolitikers Navalny ins Leben gerufen wurde, soll die 1986 in Dresden geborene Tichonowa zeigen.

Damals war ihr mutmaßlicher Vater, Wladimir Putin, in der DDR als KGB-Agent stationiert. Ihre Mutter sei demnach Ljudmila Alexandrowna Otscheretnaja, mit der Putin von 1983 bis 2014 verheiratet war.

Während ihrer Kindheit soll Katerina eine deutsche Schule in Sankt Petersburg und später die Schule an der deutschen Botschaft in Moskau besucht haben.

Der Instagram-Account von Katerina Wladimirowna Tichonowa soll sie bei einer professionellen Rock ’n’ Roll-Tanzveranstaltung zeigen.

Ins Visier der Öffentlichkeit geriet die angebliche Putin-Tochter, weil ihr Medienberichten zufolge als Neuling an der Moskauer Staatsuniversität MGU ein mit mehr als einer Milliarde Dollar gefördertes Projekt zu Künstlicher Intelligenz übertragen wurde.

In einem der raren persönlichen Statements von Putin sagte er, dass seine Töchter mehrere europäische Fremdsprachen sprechen.

