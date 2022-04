Mit einem auffälligen Make-up macht Stefanie Giesinger auf die ukrainische Kriegssituation aufmerksam: "Schön, dass ich deine Aufmerksamkeit erregt habe, nun zu wichtigeren Themen:

1. In meiner Biografie findest du Möglichkeiten, die Ukraine zu unterstützen.

2. Ich erhalte viele Nachrichten darüber, warum ich die Ukraine unterstütze, weil ich russische Wurzeln habe…

Um es klar zu sagen: Wie gerade so viele Russen, bin ich stolz darauf, Russe zu sein, aber nicht auf die politische Situation in Russland. SIE KÖNNEN EIN LAND LIEBEN, ABER MIT DEM FÜHRER NICHT EINVERSTANDEN SEIN. Niemand profitiert von diesem Krieg, schon gar nicht Zivilisten.

3. Fehlinformationen werden als Waffe eingesetzt. Staatlich kontrollierte Medien sind problematisch, wenn die Menschen dieser Nation nur begrenzten Zugang zu externen Informationen haben, über die nicht von einer ausgewählten Gruppe entschieden wurde. Bitte hinterfrage die Nachrichten, die du konsumierst und recherchiere sie nach."

Mehr