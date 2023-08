von Niels Kruse Beim Putsch im Niger waren russische Flaggen zusehen – hat das Land etwas mit dem Staatsstreich zu tun? Mit seinen Uran-Vorkommen würde es zumindest gut zum Afrika-"Besitz" von Wladimir Putin und den Wagner-Söldnern passen.

Wenn im Niger, 5500 Kilometer südlich von Berlin, die Präsidentengarde putscht, dann passiert das nicht ohne Deutschland. Oder Frankreich. Oder den USA, dem Westen ganz allgemein. Die EU und die Vereinigten Staaten bekämpfen von dort aus die zahllosen Dschihadisten, die in der Sahelzone ihr Unwesen treiben. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich nutzt Abkommen mit dem Staat, um Migranten fernzuhalten und baut daneben billiges Uran ab. Von den Versprechen der reichen Nordländer aber kommt nicht viel bei den Menschen an. Als nach dem Staatsstreich Nigrer in der Hauptstadt Niamey protestierten, schwenkten einige die russische Fahne.

Treibt der Westen mit seinem egoistischen und ignoranten Vorgehen nun ein weiteres afrikanisches Land in die Hände des Kremls? Oder hatte Russland beim Putsch im Niger sogar seine Finger im Spiel?

Orientiert sich der Niger nach Russland?

"Nach allem, was mir bekannt ist, hat Russland den Putsch nicht orchestriert", sagte der Niger-Kenner Olaf Bernau von der NGO Afrique-Europe-Interact dem stern. Die Putschisten schürten zwar eine anti-westliche Stimmung, doch die gäbe es ohnehin bereits, weil viele Menschen im Niger vom Westen enttäuscht seien, so Bernau. "Das könnte sich jetzt natürlich ändern. Es könnte durchaus sein, dass die Putschisten jetzt eine gewisse Erwartungshaltung Richtung Russland entwickeln. Nach Waffen und finanzieller Unterstützung."

Ob solche Gedanken bei den neuen Machthabern in Uniformen existieren, ist unklar. Aber im Nachbarland Mali wird ihnen sehr anschaulich demonstriert, was passiert, wenn Russland mitmischt. Auch dort halfen West-Soldaten beim Kampf gegen Islamisten. Doch 2020 putschte das Militär, vergraulte die Soldaten aus Frankreich und Deutschland und lud stattdessen die russischen Wagner-Söldner ein. Schätzungsweise 1000 von ihnen bekämpfen nun die Terrororganisation von al-Kaida und Islamischer Staat. Im Mai berichteten die Vereinten Nationen von einem Massaker mit 500 getöteten Zivilisten, an dem Wagner beteiligt gewesen sein soll.

Wagner kommt, die Menschen leiden

Sowohl das Militärregime in Mali als auch das in Burkina Faso haben in den vergangenen Jahren ihre Beziehungen zu Moskau ausgebaut. In beiden Ländern sind die Truppen von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin aktiv. Von der malischen Junta wurden sie beauftragt, bei der Bekämpfung militanter islamistischer Gruppen zu helfen. Seit ihrer Anwesenheit hat sich das Leben der Zivilbevölkerung dramatisch verschlechtert.

Mali ist nicht das einzige afrikanische Land, auf das Russland seine Einflusssphäre ausdehnt. Auch mit Burkina Faso, Simbabwe, Eritrea, Somalia und die Zentralafrikanische Republik kooperiert der Kreml eng. Auf einem Gipfeltreffen mit den Vertretern dieser Staaten Ende Juli kündigte der russische Präsident Wladimir Putin großzügige Getreideschenkungen an. Auch oder vor allem, weil seine Truppen im Schwarzen Meer die eigentlichen Getreidelieferungen durch die Ukraine blockiert. 25.000 bis 50.000 Tonnen sollen in den kommenden Monaten kostenlos geliefert werden.

Die Dankbarkeit der Beschenkten aber hält sich in Grenzen. Lieber wären den meisten von ihnen offene Häfen, freier Handel und günstigere Preise als Almosen aus dem entfernten Moskau. Der Präsident Simbabwes, Emmerson Mnangagwa, gab trocken zu bedenken, dass die Ernährung seines Landes ohnehin gesichert sei. "Wir haben überhaupt kein Getreidedefizit." Putins Afrikagipfel war nur der mäßig erfolgreiche Versuch, dem Westen ein paar echte oder mögliche Verbündete abspenstig zu machen.

Russlands Partnersuche in Afrika folgte bislang dem Schema: Biete Waffen, erbeute Rohstoffe. Vor allem in der Zentralafrikanischen Republik ist es damit äußerst erfolgreich. Zumindest aus Sicht der Neokolonialisten aus dem fernen Eurasien. Die haben es sich im Herzen des Kontinents mehr als heimelig eingerichtet. In wenigen Wochen, Ende August, liegt das Ergebnis einer Volksabstimmung vor, die maßgeblich von Russland initiiert wurde und zum Ziel hat, Präsident Faustin-Archange Touadéra zum Herrscher aus Lebenszeit zu machen. Es war Staatschef Touadéra, der die Moskauer Söldner 2018 in sein Land geholt hat.

In aller Ruhe Rohstoffe plündern

Seitdem stehen die Wagneristen ihm nicht nur als Leibgarde zur Seite, sondern auch einer Art Parallelregierung vor. Die Opposition in dem Land sagt, sie würden sich die eigentlichen Machthaber als Geisel halten, während sie in aller Ruhe die Rohstoffe des Landes plünderten. Neben Baumwolle, Kaffee und Tabak sind es vor allem die Öl- und Diamantenvorkommen, auf die es die Soldaten abgesehen haben. Und bei ihrem Beutezug nehmen sie offenbar wenig Rücksichten: Einwohner berichten schon seit Jahren von Massakern, von sexueller Gewalt und Folter. Wer sich nicht an die Befehle der Russen halte, heißt es, werde umgebracht.

Prigoschins Kauf-Kämpfer, die Vollstrecker russischer Interessen, sind oder waren in zehn afrikanischen Staaten aktiv, darunter in Libyen, Sudan und dem Kongo. Mal unterstützen sie instabile Regime gegen echte, mal gegen angebliche Terroristen und Rebellen. Aber immer sorgen sie dafür, dass dank lokaler Ressourcen der Rubel rollt. In der Zentralafrikanischen Republik aber sei "Wagners Einfluss in der Wirtschaft, im Militär und auf die politische Elite nirgendwo in Afrika größer als hier", sagte Julia Stanyard, von der in Genf ansässigen Nichtregierungsorganisation "Global Initiative Against Transnational Organized Crime", jüngst der "Süddeutschen Zeitung".

Niger passt perfekt ins Prigoschin-Portfolio

Mutmaßlich dürfte der Niger der nächste Standort von Prigoschins Einheiten werden. Er selbst kündigte bereits an, seine Präsenz in Afrika zu verstärken. Per Audiobotschaft hat er zudem die Putschisten im Niger dazu beglückwünscht, die "Kolonisatoren" losgeworden zu sein. Das Land ist nun also instabil und verfügt über große Uran-Vorkommen. Es passt daher wie angegossen in das Portfolio der beiden "Staatensammler" Putin und Prigoschin.

