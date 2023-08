Protestierende Nigrer mit der russischen Flagge in Niamey.

Putsch in Westafrika

von Niels Kruse Beim Putsch im Niger waren russische Flaggen zusehen – hat das Land etwas mit dem Staatsstreich zu tun? Mit seinen Uran-Vorkommen würde es zumindest gut zum Afrika-"Besitz" von Wladimir Putin und den Wagner-Söldnern passen.

Wenn im Niger, 5500 Kilometer südlich von Berlin, die Präsidentengarde putscht, dann passiert das nicht ohne Deutschland. Oder Frankreich. Oder den USA, dem Westen ganz allgemein. Die EU und die Vereinigten Staaten bekämpfen von dort aus die zahllosen Dschihadisten, die in der Sahelzone ihr Unwesen treiben. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich nutzt Abkommen mit dem Staat, um Migranten fernzuhalten und baut daneben billiges Uran ab. Von den Versprechen der reichen Nordländer aber kommt nicht viel bei den Menschen an. Als nach dem Staatsstreich Nigrer in der Hauptstadt Niamey protestierten, schwenkten einige die russische Fahne.