Gleich hinter dem Sporthafen Kiel-Wik, wo die Segelboote schaukeln, liegt die "Elbe". Nicht der Fluss, sondern das gleichnamige Versorgungsschiff der Marine, 100 Meter lang, Klasse 404, Kennung A511. Am Zaun der Kaserne warnen Schilder vor unbefugtem Betreten: "Vorsicht Schusswaffengebrauch!" Weiter unten an der Kieler Förde kann man Anfang August auch das U-Boot "Dragon" bestaunen: Das laut Lokalzeitung "geheimste U-Boot der Kieler Werft" ist erst ein paar Tage zuvor aus den Werfthallen gelassen worden und soll demnächst an Israel geliefert werden.