von Dagmar Seeland Mit rund 84.000 Festessen feierten die Briten im ganzen Land Queen Elizabeth. Es war das letzte „Hoch soll sie leben“ vor der Rückkehr in die Realität am Montag mit dem Misstrauensvotum gegen Boris Johnson. Ortstermin beim "Big Jubilee Lunch" im englischen Bilderbuchdorf Shere – das sogar eine eigene Queen hat.

Das Dörfchen Shere in der Grafschaft Surrey ist so zauberhaft, dass sich sogar Cameron Diaz hier in Jude Law verliebte – in der RomCom "Die Liebe braucht keine Ferien", die vor 16 Jahren in Shere gedreht wurde.