Es ist der wohl größte Polizeieinsatz in der britischen Historie. Die Sicherheitslage ist äußerst angespannt in London, wo aktuell der Sarg von Queen Elizabeth II. aufgebahrt ist. Bürgerrechtler und Politiker sind besorgt, weil jede Form von Monarchie-Kritik unterbunden wird. stern-Korrespondentin Dagmar Seeland zur angespannten Lage in London.