Queen Elizabeth II. ist die Neutralität in Person und hat in ihren 70 Jahren auf dem Thron jeden einzelnen der Premierminister und drei Premierministerinnen mit einem Lächeln in ihr Amt gehoben. Einmal in der Woche kommt die Monarchin mit dem Oberhaupt der Regierung zu einem vertraulichen Gespräch zusammen. Während des Lockdowns in England hat die Königin das Meeting am Telefon abgehalten. Diese Gespräche sind absolut vertraulich und weder die Queen, noch die Politiker sollten über die Inhalte in der Öffentlichkeit sprechen. Denn entgegen ihrer öffentlichen Neutralität, darf und soll sie in diesen Meetings ihre Meinung zur Politik ihrer Regierungsmannschaft sagen.

Zu den Aufgaben der Queen für ihre Regierung gehört auch, dass sie bei der Eröffnung des Parlaments eine vom Premierminister verfasste Rede vorträgt. Darin legt die Monarchin die wichtigen Punkte der künftigen Politik dar.

Queen Elizabeth II. begrüßte schon 15 Premierminister

In ihrer Zeit auf dem Thron hat die Königin bereits 15 Premiers kommen und gehen sehen. Winston Churchill war schon im Amt, als sie den Thron bestieg. Nun hat Elizabeth II. Liz Truss offiziell zur neuen britischen Premierministerin ernannt. Zuvor hatte der bisherige Amtsinhaber Boris Johnson bei der Queen seinen Rücktritt eingereicht.