Sehen Sie im Video: Queen hält an Weihnachten Ansprache auf Windsor – neben ihr ein Bild von Prinz Philipp.









Traditionelle Weihnachtsgrüße vom britischen Staatsoberhaupt Queen Elizabeth. In diesem Jahr aufgezeichnet hier auf Schloss Windsor, westlich von London. "Jedes Jahr entzünden wir Lichter, um Weihnachten zu feiern", so die Monarchin. Licht könne mehr als eine festliche Stimmung erzeugen. Licht gebe Hoffnung. In diesem Jahr könne die Geburt Jesu nicht wie gewohnt gefeiert werden. Menschen aller Religionen sei es in jüngster Zeit nicht möglich gewesen, sich wie gewohnt zu versammeln. Bemerkenswerterweise habe das Jahr uns doch näher zueinander gebracht, so die 94-Jährige. Sie selbst hatte viele Termine in diesem Jahr nicht etwa ausfallen lassen. Die Königin, so wie Mitglieder ihrer Familie, hatte sich digital zuschalten lassen - auch um mit Menschen zu sprechen, die an vorderster Front gegen Covid-19 und seine Folgen kämpfen. Da die Queen und ihr fast einhundertjähriger Mann Priniz Philip zur Risikogruppe gehören, leben sie seit Monaten zurückgezogen auf Schloss Windsor. Die Feiertage verbringt die königliche Familie für gewöhlich auf Schloss Sandringham in Ostengland. Der Rückzug der Monarchin dürfte noch etwas andauern. Trotz angelaufener Impfungen leben die Briten weiter mit coronabedingten Einschränkungen. In London und Umgebung waren über Weihnachten Zusammenkünfte mit Teilnehmern aus mehr als einem Haushalt verboten. Die Queen ging da nach Angaben des Hofes mit gutem Beispiel voran.

