Wussten Sie, dass in den USA immer am dritten Montag im Februar der Presidents' Day gefeiert wird? Wenn ja, können Sie bestimmt auch die Fragen in unserem Zitate-Quiz beantworten. Und wenn nicht, können Sie vielleicht noch etwas lernen.

Die Amerikaner feiern sich nicht nur gern selbst, sie würdigen auch ihre Präsidenten. Dazu haben sie sogar einen bundesweiten Feiertag eingerichtet: den Presidents' Day: Er findet jedes Jahr am dritten Montag im Februar statt – in diesem Jahr also am 21. Februar.

Ursprünglich war der Feiertag 1885 zu Ehren des ersten US-Präsidenten George Washington eingeführt worden. Im Volksmund wurde er als Presidents' Day bekannt, nachdem er im Rahmen des "Uniform Monday Holiday Act" von 1971 verlegt worden war, um der arbeitenden Bevölkerung mehr verlängerte Wochenenden zu verschaffen.

Während es in einigen Bundesstaaten immer noch individuelle Feiertage zu Ehren der Geburtstage von Washington, Abraham Lincoln und anderen Präsidenten gibt, wird der Presidents' Day heute allgemein als Tag zur Ehrung aller US-Präsidenten angesehen.

Davon gab es bislang 46, einschließlich des aktuellen Mannes im Weißen Haus, Joe Biden, und viele von ihnen sind heute nur noch Historikern ein Begriff. Um Ihnen die Zuordnung der acht Zitate in unserem Quiz zu erleichtern, finden Sie deshalb hier die Namen aller Präsidenten, die als Antwortmöglichkeit auftauchen. Einen unter ihnen haben wir gleich doppelt zitiert:

George Washington

Abraham Lincoln

Franklin D. Roosevelt

John F. Kennedy

Bill Clinton

Barack Obama

Donald Trump

In den Vereinigten Staaten haben am Presidents' Day die meisten Schülerinnen und Schüler schulfrei, die Schulen sind geschlossen. Die meisten Restaurants und Geschäfte bleiben dagegen geöffnet, nicht zuletzt, weil sich der Feiertag auch zu einem Tag für Sonderangebote und Verkaufsförderungsmaßnahmen entwickelt hat. Post wird am Presidents' Day vom U.S. Postal Service nicht zugestellt und auch die New Yorker Börse in der Wall Street setzt den Aktienhandel aus und bleibt dicht.