Erstveröffentlichung: 08. Dezember 2020.









Haben Sie das Zeug zum Geheimagenten? Die CIA hat jetzt auf Twitter ein Rätsel veröffentlicht, mit dem die analytischen Fähigkeiten angehender Agenten getestet werden. Die Szene zeigt ein ruhiges und sonnenverwöhntes Skigebiet mit schneebedeckten Hügeln und wenigen Autos auf der Straße. Ziel ist es, die Tageszeit für die Aufnahme dieses Fotos abzuleiten. Es gibt drei Möglichkeiten: 15.00 Uhr, 11.00 Uhr oder 7.00 Uhr. Schauen Sie sich das Foto an und sehen Sie, ob Sie es herausfinden können. An sich ist die Antwort recht einfach, wenn man einmal Faktoren wie Corona außer acht lässt, dann deutet der ungenutzte Sessellift auf die Letzte der Möglichkeiten hin. Auch der wenige Verkehr und die schneebedeckten Autodächer lassen kaum eine andere Möglichkeit zu als 7 Uhr am Morgen.

