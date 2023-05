Das fortgeschrittene Alter von Joe Biden ist spätestens ein Thema, seit der 80-Jährige seine erneute Kandidatur für die Präsidentschaftswahl angekündigt hat. 2024 würde der mit 82 Jahren seine zweite Amtszeit beginnen, am Ende wäre er sogar 86. Da darf man schon einmal die Frage stellen, ob er in dem Alter dem anstrengenden und anspruchsvollen Amt des US-Präsidenten körperlich und geistig noch gewachsen ist. Doch es gibt andere Beispiele von Staatsoberhäuptern, die sogar in noch höherem Alter weiter aktiv sind.