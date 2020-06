Sehen Sie im Video: Rassismus-Debatte – Sender streicht "Vom Winde verweht" aus dem Angebot.





Vom Winde verweht - ein Filmklassiker, ein Liebes-Epos, aber auch die Glorifizierung einer Zeit, die längst überholt ist: der Streamingdienst HBO Max hat den Film nun aus dem Programm gestrichen. In den USA ist die Debatte darüber, wie die US-amerikanische Gesellschaft mit Rassismus in ihrer Gegenwart und Vergangenheit umgeht neu entfacht, was auch die Medienlandschaft zu einer genaueren Auseinandersetzung mit ihrem Programmangebot bewegt. Darnell Hunt vom Institut für Sozialwissenschaften der University of California sagt: „aus rein cineastischer Sicht war es ein großartiger Film, ein Oscar Gewinner von historischer Wichtigkeit. Andererseits ist es ein Film, der die Sklavenarbeit auf den Plantagen verherrlicht, eine Epoche in der amerikanischen Geschichte, in der es nur um die Belange der weißen Bevölkerung ging während Stereotype über Afroamerikaner geschürt wurden." Die Geschichte um Scarlett O'Hara und Rhett Buttler spielt auf den Plantagen im Südstaat Georgia und gewann 1939 acht Oscars. Hattie McDaniel, zu sehen in der Nebenrolle als Hausangestellte, war damals die erste afroamerikanische Darstellerin, die einen Oscar erhielt. Allerdings, so erzählt April Reign wurde Hattie McDaniel bei der Preisverleihung kaum in den Festsaal gelassen. April Reign hat die Initiative "Oscars so white" ins Leben gerufen, die gegen die fehlende Vielfältigkeit der Oscargewinner protestiert. „Ich hoffe die Filmstudios reagieren auf die Entwicklungen. Ich hoffe, es wird in einem Jahr nicht eine Übermenge an Alternativ-Filmen geben, bei dem sich schwarze und weiße bei einer Demo ineinander verlieben oder so ein Mist. Ich denke, es gibt wesentlich tiefgehendere Geschichte, die erzählt werden müssen." Nach der Ankündigung „Vom Winde verweht" aus dem Programm zu nehmen, schnellte die Verkaufszahl der DVDs zunächst in die Höhe. Ein Sprecher von HBO Max sagte, der Film solle wieder ins Programm aufgenommen werden, allerdings mit einem Hinweis zum historischen Kontext den rassistischen Darstellungen.