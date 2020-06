Sehen Sie im Video: Augenzeugen- und Überwachungsvideos zeigen den Vorfall in Atlanta, bei dem Rayshard Brooks getötet wurde.





Nach einem weiteren tödlichen Polizeieinsatz gegen einen Afroamerikaner in den USA ist es erneut zu teilweise gewaltsamen Protesten gegen Rassismus gekommen. Eine aufgebrachte Menge brannte am Samstag ein Schnellrestaurant am Tatort in Atlanta nieder. Mehr als 100 Menschen demonstrierten in der Hauptstadt des südlichen Bundesstaates Georgia. Sie forderten eine Anklage gegen die beiden weißen Polizisten, die an dem Einsatz am Freitagabend beteiligt waren. Der 27-jährige Rayshard Brooks sei in seinem Wagen an der Zufahrt des Schnellrestaurants eingeschlafen und habe sich der Festnahme widersetzt, nachdem er einen Alkoholtest nicht bestanden habe, teilte die Polizei mit. Auf der Flucht sei er von einem der beiden Polizisten erschossen worden. Atlantas Polizeichefin trat bereits zurück. Ein Polizeisprecher sagte, der Polizist, der geschossen habe, sei entlassen, der andere beurlaubt worden. Der Vorfall von Atlanta dürfte die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA anheizen, die durch die Tötung des 46-jährigen George Floyd am 25. Mai in Minneapolis entfacht wurden. Floyd starb, nachdem ein weißer Polizist ihn minutenlang mit dem Knie auf dem Hals zu Boden gedrückt hatte.