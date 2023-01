Für den Machterhalt schürt Erdoğan skrupellos Konflikte. Im eigenen Land, in Syrien – und auch in Deutschland

von Jonas Breng Er verhandelt mit Putin und mit dem Westen, er brüskiert die Nato und führt Krieg in Syrien: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bespielt international die große Bühne. Doch zu Hause muss er erbittert um die Macht kämpfen.

Der Kampf hat Kraft gekostet. Selbst durch das Make-up kann man es sehen. Tiefe Falten ziehen sich um seine Augen, die Wangen wirken wächsern, er geht in langsamen Schritten. Eigentlich ist nur noch der Schnauzer so prächtig, wie man ihn sich vorstellt. Er prangt in seinem Gesicht wie eine grau melierte Barrikade.