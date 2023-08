Waldbrände, Hitzewellen, Stürme – der Klimawandel zeigt in diesem Sommer seine Folgen. Viele Hoffnungen ruhen daher auf dem Regenwald und seiner Fähigkeit, CO2 zu absorbieren. Doch Messungen der brasilianischen Forscherin Luciana Gatti zeigen: Das wohl wichtigste Ökosystem der Welt stößt selbst Treibhausgase aus. Von Andrea Claudia Hoffman

Bevor Luciana Gatti in ihr kleines Dschungelflugzeig steigt, lässt sie beide Türen offen, damit der Wind von den Propellern die Backofenhitze des Amazonas aus der engen Kabine weht. Erst als der Pilot die Wolkenschicht durchbricht, wird es endlich kühler. Mit jedem Höhenmeter auf der Anzeige fällt die Temperatur im Cockpit, der Schweiß auf Gattis Haut erkaltet.

Jetzt kann die Forscherin mit ihrer Arbeit hoch über dem grünen Blätterdach des Amazonas beginnen. Die Atmosphärenphysikerin will die Treibhausgase direkt in der Luft messen. Aus einem silbernen Koffer holt sie mehrere Glaskolben mit empfindlichen Ventilen heraus, die sich auf Knopfdruck öffnen und schließen. Damit fängt die Forscherin die Luft ein – immer an einer bestimmten, kartographierten Stelle, aber in verschiedenen Höhen, während der Pilot in einem steilen Sinkflug, mehrere Spiralen beschreibend, immer weiter nach unten saust.