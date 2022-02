Als Bündnispartner werde man die Ukraine verteidigen, so Scholz. "So wie uns selbst." Das Bundeswehr-Kontingent in Litauen sei aufgestockt worden. "Wir sind bereit, uns auch an der Verteidigung des Luftraumes in Osteuropa zu beteiligen." Die Bundeswehrsoldaten hätten wenig Zeit, sich auf diesen Einsatz vorzubereiten: "Ihnen und Ihren Angehörigen sage ich: Danke!", so Scholz.