Darum geht es in der "Ibiza-Affäre":

Ein von "Süddeutscher Zeitung" und "Spiegel" veröffentlichtes Video zeigt, wie Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) einer vermeintlichen russischen Oligarchin 2017 auf Ibiza öffentliche Aufträge in Aussicht stellt, wenn sie seiner Partei zum Wahlerfolg verhilft.

Als Konsequenz trat Strache zurück. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verkündete das Ende der Koalition. Im September soll es Neuwahlen geben.

Kurz will am Mittag, gegen 12.30 Uhr, eine Erklärung abgeben. Es wird davon ausgegangen, dass kurz die Entlassung von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl vorschlagen wird.

+++ 12.12 Uhr: Grüne und SPD fordern Ende von Kooperation mit Österreichs Innenministerium +++

Grüne und SPD fordern ein Ende deutscher Beratertätigkeit für das von FPÖ-Rechtsaußen Herbert Kickl geführte österreichische Innenministerium. Die Grünen-Politikerin Irene Mihalic forderte in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland die Bundesregierung auf, dem früheren deutschen Geheimdienstkoordinator Klaus-Dieter Fritsche die Genehmigung für seinen Beraterjob zu entziehen. Kritik daran übte auch SPD-Fraktionsvize Eva Högl.

"Klaus-Dieter Fritsche, vor kurzer Zeit noch Koordinator der deutschen Geheimdienste im Kanzleramt, berät mit fortgesetzter Billigung der Bundesregierung das stramm rechts geleitete Innenministerium Österreichs", kritisierte Mihalic. "Das ist skandalös und sollte spätestens jetzt, wo die geballte politische Unmoral und die antidemokratischen Machtergreifungsfantasien des rechtsextremen FPÖ-Spitzenpersonals noch einmal offenbar geworden sind, endlich Konsequenzen haben", forderte die Grünen-Politikerin.

+++ 12.01 Uhr: Deutsche Bundesregierung findet Entscheidung von Kurz nachvollziehbar +++

Die deutsche Bundesregierung findet das Handeln des österreichischen Regierungschefs Sebastian Kurz (ÖVP) in der Ibiza-Affäre folgerichtig. "Die Bundesregierung hat die Entscheidung des österreichischen Bundeskanzlers Kurz, als Konsequenz aus den jüngsten Ereignissen Neuwahlen anzustreben, zur Kenntnis genommen; und die Entscheidung von Bundeskanzler Kurz ist nachvollziehbar", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin.

+++ 11.17 Uhr: Designierte FPÖ-Chef Hofer droht: Alle FPÖ-Minister legen bei Entlassung von Innenminister Ämter nieder +++

Angesichts der Regierungskrise in Österreich wegen des Skandals um das "Ibiza-Video" sind alle Minister der rechtspopulistischen Partei FPÖ zum Rücktritt bereit. Wenn Innenminister Herbert Kickl abberufen werde, "stellen wir unsere Ämter zur Verfügung", sagte der Verkehrsminister und designierte neue FPÖ-Chef Norbert Hofer in Wien. Für den Mittag wurde die Entlassung Kickls durch Bundeskanzler Sebastian Kurz erwartet.

+++ 10.47 Uhr: Abgeordneter kündigt Misstrauensantrag gegen Kanzler Kurz an +++

Die Liste "Jetzt" hat für die nächste Nationalratssitzung in Österreich einen Misstrauensantrag gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) angekündigt. Sollte der Antrag angenommen werden, müsste Bundespräsident Alexander Van der Bellen jemanden mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragen. "Dann ist der Bundeskanzler Geschichte - und das ist auch gut so", sagte der Gründer der Liste "Jetzt", Peter Pilz, am Montag im TV-Sender "oe24". Der Kanzler sei der Hauptverantwortliche für die Regierungskrise. Wann der Nationalrat zum nächsten Mal tagt, wird im Laufe des Tages festgelegt. Die oppositionelle SPÖ hat einen Antrag auf Einberufung einer Sondersitzung gestellt.

+++ 10.40 Uhr: FPÖ-Pressekonferenz in Wien +++

Der designierte FPÖ-Parteivorsitzende Norbert Hofer und Innenminister Herbert Kickl haben eine Pressekonferenz einberufen, um die nächsten Schritte in der Regierungskrise in Österreich mitzuteilen.

"Mir tut es unendlich Leid, dass dieses großartige Projekt so zu Ende gehen muss", sagte Hofer zum Bruch der ÖVP-PFÖ-Koalition. "Ich darf auch versprechen, dass es keinen Schmutzkübelwahlkampf gegen wird. Ich stehe dafür nicht zur Verfügung." Man wolle durch Inhalte punkten, so der designierte FPÖ-Chef mit Blick auf die bevorstehenden Neuwahlen und den Wahlkampf. Darüber hinaus bedankte sich Hofer bei Medienvertretern und der Berichterstattung zur sogenannten "Ibiza-Affäre", lobte unter anderem die "alles andere als unfaire" Berichterstattung. Innenminister Kickl habe sich aber nichts zuschulden kommen lassen und so könne man nicht zustimmen, dass Kickl abberufen werden solle.

Innenminister Kickl hob Erfolge der FPÖ in der bisherigen Regierungsarbeit hervor und kritisierte die angebliche Annahme von Kanzler Kurz, die FPÖ werde sich "schon von selbst entzaubern". Die nun enthüllten Videoaufnahmen seien "illegal" aufgenommen worden, doch man habe seit der Veröffentlichung gewusst, dass es Aufklärung geben müsse. "Wir waren uns unserer Verantwortung voll und ganz bewusst", so Kickl.

Die ÖVP habe die Forderung erhoben, dass er gehen müsse, so Kickl. "Mir persönlich wurde das nicht gesagt", wolle der Innenminister dazu festhalten. Er warf der ÖVP "Machtpolitik" vor. "Dazu können und wollen wir keinen Beitrag leisten." Es gehe ihm nicht um sein Amt, sondern um das "Wohl Österreichs".

Nachfragen von Medienvertretern wurden nicht zugelassen.

+++ 9.09 Uhr: Minister: Kurz will Erklärung abgeben +++

Nach einer Sitzung des Parteivorstands der konservativen ÖVP will Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittag (12.30 Uhr) eine Erklärung abgeben. Es wird davon ausgegangen, dass Kurz die Entlassung von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl vorschlagen wird. Kurz hält es für untragbar, dass Kickl während der absehbaren Ermittlungen zur Video-Affäre im Amt bleibt.

Im Video, das zum Rücktritt von Vizekanzler Heinz-Christian Strache und zum Bruch der ÖVP-FPÖ-Koalition geführt hat, werden möglicherweise illegale Parteispenden an die FPÖ thematisiert. Im Juli 2017, dem Zeitpunkt der heimlichen Aufnahmen, war Kickl FPÖ-Generalsekretär. "Klar ist, dass Kickl nicht gegen sich selbst ermitteln kann", sagte Kurz dem "Kurier" (Montag).

Formal muss Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach einem solchen Vorschlag den Minister seines Amtes entheben. Sollte Kickl entlassen werden, will die FPÖ alle ihre Minister aus dem Kabinett abziehen. Es gilt als sicher, dass dann Beamte und Experten diese Ressorts bis zu den geplanten Neuwahlen im September leiten werden.

+++ 5.07 Uhr: Minister: Österreichs Kanzler will FPÖ-Innenminister Kickl loswerden +++

In Österreich wird das Zerwürfnis zwischen der konservativen ÖVP und der rechten FPÖ immer tiefer. Im Zusammenhang mit der Video-Affäre plant Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Entlassung von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl. "Ich gehe davon aus, dass der Bundeskanzler dem Bundespräsidenten auch vorschlagen wird, den Innenminister aus der Regierungsverantwortung zu entlassen", sagte Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) am Sonntagabend in der ORF-Nachrichtensendung "ZiB2". Blümel begründete dies mit der Notwendigkeit, nach dem Auftauchen des Ibiza-Videos für eine lückenlose Aufklärung zu sorgen. Die FPÖ wiederum hat angedroht, dass im Fall einer Entlassung Kickls alle ihre Regierungsmitglieder das Kabinett verlassen würden.

+++ 4.05 Uhr: Enthüllungsjournalist Wallraff zu Strache-Video: "Gelungener Coup" +++

Enthüllungsjournalist Günter Wallraff hat die heimlichen Aufnahmen, die zum Rücktritt des österreichischen Vize-Kanzlers Heinz-Christian Strache (FPÖ) geführt haben, als "gelungenen Coup" bezeichnet. "Aber man möchte wissen, wer dahinter steckt. Wahrscheinlich eine größere Organisation", sagte Wallraff der Deutschen Presse-Agentur.

Das von "Süddeutscher Zeitung" und "Spiegel" veröffentlichte Video zeigt, wie Strache einer vermeintlichen russischen Oligarchin 2017 auf Ibiza öffentliche Aufträge in Aussicht stellt, wenn sie seiner Partei FPÖ zum Wahlerfolg verhilft. Das Video führte nicht nur zu Straches Rücktritt, sondern auch zum Bruch der rechtskonservativen Regierungskoalition Österreichs und zur Ankündigung von Neuwahlen.

Es sei "sehr unheimlich", welche Koalitionen und Schulterschlüsse Rechtspopulisten einzugehen bereit seien, so Wallraff. "Das hätte man früher nicht für möglich gehalten. Das österreichische Beispiel sollte uns zur Warnung dienen. Es ist sehr positiv, dass dieser Korruption das Handwerk gelegt wurde", sagte Wallraff, der in Köln lebt.