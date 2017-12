Bei der Regionalwahl in Katalonien haben die Separatisten ihre absolute Mehrheit im Parlament in Barcelona verteidigt. Die Parteien eroberten am Donnerstag 70 der insgesamt 135 Sitze. 7 der gewählten Abgeordneten befinden sich allerdings in Haft oder sind im Exil, weil ihnen die spanische Regierung Rebellion vorwirft. Es ist fraglich, ob die Separatisten ohne sie eine handlungsfähige Mehrheit bilden können. Den Ergebnissen zufolge dürfte die Partei von Ex-Regierungschef Carles Puigdemont das Lager der Separatisten anführen. Er war nach seiner Entmachtung durch die spanische Regierung Ende Oktober nach Belgien geflüchtet, um seiner Verhaftung zu entgehen. O-TON CARLES PUIGDEMONT, EX-REGIERUNGSCHEF: "Der spanische Staat ist besiegt worden. Rajoy und seine Verbündeten haben verloren und vom katalanischen Volk eine Ohrfeige bekommen. Sie haben die Abstimmung verloren, mit der sie ihren Staatsstreich mit Artikel 155 legalisieren wollten. Katalonien hat ihnen die Unterstützung für diesen Plan verweigert." Das Ergebnis ist ein schwerer Schlag für den spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy. Er hatte gehofft, dass die Separatisten aus der Neuwahl geschwächt hervorgehen und der Konflikt mit der wohlhabenden Region entschärft wird. Zur Wahl aufgerufen waren etwa 5,5 Millionen Katalanen. 83 Prozent von ihnen nahmen ihr Wahlrecht wahr, so viele wie noch niemals zuvor.