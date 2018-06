In Russland besuchen zehntausende Kinder und Jugendliche Kosaken-Schulen, selbst in Moskau gibt es hunderte Spezial-Klassen. Der Staat fördert die patriotischen Verbände mit viel Geld: Allein die Gebietsverwaltung von Rostow gibt von 2017 bis 2019 umgerechnet knapp 30 Millionen Euro für die Kosaken aus. Am Don ist das Zentrum der Bewegung – allein in Rostow unterhält Russland elf Kadetten-Einrichtungen. Landesweit sind etwa 650.000 Menschen in staatstreuen Kosakenverbänden organisiert.

Die Kosaken gehören heute zu den konservativen Kräften des Landes, die loyal für den Staat eintreten. Sie kämpfen in der Ost-Ukraine für die Separatisten und waren auch an der Annexion der Krim beteiligt.