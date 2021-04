Bilder von Donnerstag aus dem US-Bundesstaat Kalifornien an der Grenze zu Mexiko . Zoll- und Grenzschutzbeamte fahren die neu errichtete Mauer entlang, um nach Migranten Ausschau zu halten. Immer wieder halten sie unter anderem mexikanische Staatsbürger auf, die in die Vereinigten Staaten wollen. Die US-Behörden haben nach eigenen Angaben im März an der Grenze zu Mexiko mehr als 171.000 Migranten festgenommen und damit so viele wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr. Darunter waren etwa 19.000 unbegleitete Minderjährige. Die Ankunft Zehntausender Menschen vor allem aus Mexiko, Honduras, El Salvador und Guatemala stellt die US-Behörden vor gewaltige Herausforderungen: Sie haben große Probleme, die aufgegriffenen Migranten angemessen unterzubringen. Sorgen bereitet vor allem der Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die ohne ihre Eltern unterwegs sind. Für Präsident Joe Biden, der angetreten war, um die restriktive Einwanderungspolitik seines Vorgängers Donald Trump zu lockern, ist der Zustand an der Grenze ein Problem. Trumps Republikaner sehen darin den Grund für den jüngsten Anstieg der Migranten-Zahlen. Viele Wählerinnen und Wähler erwarten von Biden, dass er eine Lösung findet.

Die Republikaner treffen sich direkt um die Ecke von Donald Trumps Anwesen – doch der Ex-Präsident ist nicht eingeladen. Dennoch dreht sich das Treffen nur um den Ex, denn die Basis wartet sehnsüchtig auf dessen Comeback.

Was macht eigentlich Donald Trump? Vor fast 100 Tagen hat er in der Präsidentenmaschine Air Force One Washington verlassen, und sich zu seinem Anwesen nach Florida fliegen lassen. Weil Twitter das Staatsoberhaupt anderthalb Wochen vorher verbannt hatte, ist es seit dem 20. Januar relativ still um ihn geworden. Nun versammelt sich Trumps Partei, die Republikaner, in Orlando, also quasi in seiner Nachbarschaft, zu einer Klausur – der Ex-Präsident ist nicht eingeladen und doch allgegenwärtig.

Die Konferenz soll die zersplitterte Partei eigentlich wieder ein wenig mehr zusammenbringen. Denn die nächste Wahl ist bereits in anderthalb Jahren und im Weißen Haus sitzt ein Demokrat – tiefe Gräben helfen da nicht besonders, um verlorene Parlamentssitze zurückzuerobern oder irgendwann später gar das Staatsamt. Doch schon der Auftakt des Treffens ging schief. So konnten sich die Vorsitzende der Konferenz, Liz Cheney, nicht mit dem Fraktionsführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, darüber einigen, wie weit die Untersuchungen des Kapitol-Sturms am 6. Januar gehen sollen.

Welche Mitschuld hat Trump am 6. Januar

Damals waren Hunderte von Menschen, die meisten Trump-Anhänger, in das Parlamentsgebäude eingedrungen. Es gab Verletzte und Tote und am Ende stand der US-Präsident als derjenige dar, der die Meute aufgehetzt hatte. Für manche Konservativen ist der Vorfall schmerzlich, zeigte er die hässlichen Konsequenzen ihres jahrlangen Pakts mit Donald Trump. Dennoch halten viele Republikaner unbeirrt am früheren Präsidenten fest. Oder vielleicht auch genau deswegen. Kevin McCarthy jedenfalls argumentiert ganz im Sinne des alten Chefs und behauptet weiter und bar jeden Beweises, dass ihnen die US-Wahl gestohlen worden ist.

Diese Meinung teilt er mit einem großen Teil der Wählerschaft. Neuen Umfragen zufolge glauben vor allem jüngere Anhänger der Republikaner daran, dass es bei der Präsidentschaftswahl im November 2020 nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Gerade einmal ein Viertel von ihnen betrachtet Joe Biden deshalb als rechtmäßigen Präsidenten und zwei Drittel sind überzeugt, dass Trump keine Mitschuld an den Vorkommnissen von Anfang Januar trägt. Geht es nach der Parteibasis, sollte Trump überhaupt bald ein Comeback wagen: Sechs von zehn konservativen Wählern wollen, dass er bei der nächsten Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 wieder antritt.

In diese Gemengelage hinein also versuchen die Organisatoren der Klausurtagung, die den Ex-Präsidenten erst gar nicht eingeladen haben, eine gemeinsame Linie zu finden. Wenig überraschend sind es die Trump-kritischen Stimmen, die von den rechten Republikanern als Spaltpilze betrachtet werden. "Ich denke, wir haben eine Verantwortung", sagte Kevin McCarthy an Liz Cheney und deren Unterstützer gerichtet, "wenn Führer rausgehen, und nicht als Team zusammenarbeiten, dann geraten sie in Schwierigkeiten." Der erste Tag ihrer ersten Post-Trump-Konferenz erweckte nicht den Eindruck, als könnten die Republikaner die Reihen so schnell schließen.

