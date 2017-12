Der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, hat am Donnerstag das Restaurant von Yorai Feinberg besucht. Über den verbalen Angriff auf den jüdischen Restaurantbesitzer zeigte er sich erschüttert. "Man muss auf solche Angriffe entschieden und unmittelbar reagiern. Aber von einigem, was da gesagt wurde, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es auf den Straßen Berlins gesagt wird. Und ich hoffe, ich werde hier so etwas nie wieder hören." Ein 60-Jähriger hatte Feinberg am Dienstag vor seinem Restaurant in Berlin Schöneberg beschimpft. Die Äußerungen seien dezidiert antisemitisch gewesen, berichtete die Polizei. Sie hatte den aggressiven Mann vorläufig festgenommen. "Er war wirklich nicht der Klischee-Antisemit, war sehr schön angezogen, wohnt hier am Ku'damm. Nicht, was man erwartet. Und einfach dann angefangen, ohne überhaupt uns zu kennen oder eine Provokation unserer Seite angefangen, uns den Tod zu wünschen." Feinberg zeigte sich am Donnerstag optimistisch. Er habe nach der Tat Hunderte Unterstützungs-E-Mails erhalten. Beim Lesen habe er Gänsehaut bekommen.