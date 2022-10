Der konservative Ex-Finanzminister Rishi Sunak wird neuer Premierminister Großbritanniens. Er konnte die meisten Stimmen der Tory-Fraktion hinter sich vereinen, nachdem Konkurrentin Penny Mordaunt sich aus dem Rennen zurückzog.

Nach dem Rücktritt der Kurzzeit-Premierministerin Liz Truss wird nun der 42-jährige Rishi Sunak neuer Premierminister Großbritanniens. Er konnte am Montag die meisten Tory-Parlamentarier hinter sich vereinen, nachdem Konkurrentin Penny Mordaunt sich aus dem Rennen zurückzog.

Mordaunt schrieb bei Twitter, Sunak habe ihre "volle Unterstützung".

Damit ist der Weg für den 42-jährigen Sunak frei. Als Sohn indischer Einwanderer wird der in Southampton geborene Sunak der erste britische Regierungschef, der einer ethnischen Minderheit in Großbritannien angehört. "Rishi Sunak ist zum Chef der Konservativen Partei gewählt worden", bestätigte der Chef des zuständigen Fraktionskomitees, Graham Brady, in London.

Rishi Sunak ist umstritten

Allerdings weisen Experten darauf hin, dass auch Sunak bei weitem nicht die gesamte Partei und Fraktion hinter sich hat. Viele Mitglieder werfen ihm vor, mit seinem Rücktritt als Finanzminister den Sturz des an der Basis beliebten Johnson ausgelöst zu haben. Zudem weisen Kritiker auf das große Vermögen des wohl reichsten britischen Abgeordneten hin. Der frühere Investmentbanker ist mit der Tochter des Infosys-Gründers verheiratet, die einen Hunderte Millionen Pfund schweren Anteil an dem indischen IT-Giganten hält.

Bereits im Sommer kandidierte Sunak gegen Truss um die Nachfolge von Boris Johnson, unterlag ihr aber. Nach sechs Wochen im Amt trat Truss wegen ihrer Finanz- und Steuerpolitik zurück. Ein von ihrer Regierung geschnürtes Entlastungspaket sorgte für Panik an den Finanzmärkten, zwang Truss zu mehreren Volten – und letztlich am vergangenen Donnerstag zum Rücktritt.

Durch das Regierungschaos stürzten die Tories in den Umfragen dramatisch ab: Sie liegen derzeit deutlich hinter der oppositionellen Labour-Partei. Deren Vorsitzender Keir Starmer forderte erneut Neuwahlen: "Das Land muss sich von diesem Chaos befreien."