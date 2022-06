Sehen Sie im Video: Jubel und Entsetzen nachdem der US-Supreme Court das Grundsatzurteil zum Abtreibungsrecht gekippt hat.









STORY: Verärgerte Frauen auf den Straßen von Washington D.C. am Freitag. Denn das Oberste Gericht der USA hat nach fast 50 Jahren das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt. Abtreibung werde nicht von der Verfassung geschützt, schrieb der konservative Richter Samuel Alito für die konservative Mehrheit am Supreme Court. Mit dieser Entscheidung können nun in zahlreichen US-Bundesstaaten strenge Abtreibungsgesetze bis hin zum weitgehenden Verbot in Kraft treten. Das Urteil sorgte bei Republikanern und religiösen Konservativen, die seit Jahrzehnten auf diese Entscheidung hingearbeitet hatten, für Jubel. Während Demokraten und Frauenrechtler sich entsetzt zeigten. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi sagte unter anderem, dass dieses grausame Urteil empörend und herzzerreißend sei. Auch die liberalen Richter des Supreme Court übten scharfe Kritik am Urteil der konservativen Mehrheit. Denn dieses Urteil habe zur Folge, dass eine Frau vom Moment der Befruchtung an, keine nennenswerten Rechte mehr besitze, sagten sie.

