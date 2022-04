Doppelter Rückschlag: Jersey hat ein milliardenschweres Vermögen von Roman Abramowitsch eingefroren. Am selben Tag wurden zwölf Immobilien in Frankreich beschlagnahmt

Roman Abramowitsch ist der vielleicht bekannteste russische Oligarch, der auf der Sanktionsliste der EU steht. Nun haben die Kanalinsel Jersey sowie Frankreich Vermögenswerte in Milliardenhöhe von Abramowitsch eingefroren.

Es ist mal wieder keine gute Woche für Roman Abramowitsch. Der russische Oligarch, der seit Beginn des Ukraine-Krieges ohnehin schon von zahlreichen Sanktionen getroffen wurde, musste erneut mehrere Rückschläge einstecken: in sportlicher und vor allem aber wirtschaftlicher Hinsicht. Am Dienstag schied sein Fußballclub Chelsea FC – den er als Folge der Sanktionen verkaufen will – im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid aus, am Mittwoch kam es dann knüppeldick für den 55-Jährigen. Die Regierung der Kanalinsel Jersey teilte mit, dass sie Vermögenswerte in Höhe von sieben Milliarden Dollar (ca. 6,4 Milliarden Euro) eingefroren hat – laut "Bloomberg" etwa die Hälfte des Vermögens des Millionärs. Zudem wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht.

Der Multimilliardär gilt als einer der reichsten Einwohner der Kanalinsel, die als sogenannter Kronbesitz direkt dem britischen Königshaus untersteht und kein Teil des Vereinigten Königreichs ist. Dazu gilt die Insel als beliebte Steueroase. Laut "Handelsblatt" hatten 2018 deutsche Bundesbürger Vermögen im Wert von über 180 Milliarden Euro auf der Insel geparkt. Das eingefroren Vermögen soll laut Mitteilung der örtlichen Justizbehörde in direktem Zusammenhang mit Abramowitschs Werten stehen, die sich auf der Insel oder im Besitz von in Jersey eingetragenen Unternehmen befinden. Laut der "Jersey Evening Post" soll unter anderem die Firma Camberley International Investments zum Imperium des Oligarchen gehören. Die Firma mit Sitz in Jersey soll im vergangenen Jahr 1,5 Milliarden Pfund (rund 1,8 Milliarden Euro) an Fordstam überwiesen haben. Dabei handelt es sich um eine weitere Abramowitsch-Firma, die ihren Sitz an derselben Adresse wie der Chelsea FC an der Londoner Stamford Bridge hat und an diesen Kredite vergibt.

Behörden beschlagnahmen Immobilien von Roman Abramowitsch

Doch damit noch nicht genug der schlechten Nachrichten. Denn während in Jersey das Vermögen des Oligarchen eingefroren wurde, verlor er fast zeitgleich mehrere Besitztümer in Frankreich. Das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen teilte am Mittwoch mit, dass landesweit 33 Immobilien von Oligarchen beschlagnahmt wurden. "Das umfasst Häuser, Superyachten und mehrere Helikopter", wird eine Quelle aus dem Finanzministerium vom "Guardian" zitiert. Laut "Le Parisien" wurden auch Bankkonten mit einem Vermögen von 22,8 Milliarden Euro eingefroren. Zwölf der Immobilien gehören Abramowitsch, darunter das Château de la Croë in Antibes nur unweit von Cannes. Die 1926 erbaute Villa hatte der Oligarch 2001 erstanden und mehrere Millionen Euro in die Restaurierung des Hauses gesteckt. Dies verfügt über acht Schlafzimmer, ein Fitnessstudio, ein Kino und einen 15 Meter langen Pool auf dem Dach und direktem Zugang zum Mittelmeer.

Die Villa gehörte einst dem britischen König Eduard VIII., der nach seiner Abdankung 1936 unter anderem nach Frankreich ins Exil ging. Eduard musste abdanken, weil er die geschiedene Wallis Simpson heiraten wollte – als Oberhaupt der Anglikanischen Kirche ein Affront, der zur Abdankung führte. Später gehörte die Villa und das sieben Hektar große Grundstück dem griechischen Schiffsmagnaten Aristoteles Onassis, dem späteren Ehemann von Jackie Kennedy. Die Villa, die mit ihren Nebengebäuden eine Wohnfläche von rund 3000 Quadratmetern hat, ist laut "Guardian" allein rund 100 Millionen Euro wert. Ebenfalls beschlagnahmt wurde Abramowitschs Villa Gouverneur auf der Karibikinsel Saint Barthélemy, die zum französischen Überseegebiet gehört. Welchem Oligarchen welche Immobilie gehört, gab das Wirtschaftsministerium nicht bekannt, veröffentlichte jedoch eine Liste der Orte und Gebäude. Bei den Immobilien handelt es sich jedoch meist um Villen an der französischen Riviera um Cannes sowie in Luxus-Ski-Ressorts wie Meribel. (Die vollständige Liste finden Sie hier.)

1091 Personen von Sanktionen der EU betroffen

Die EU, Großbritannien und die USA hatten nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine fünf Sanktionspakete gegen Russland und viele Oligarchen erlassen und Vermögen im Milliardenwert eingefroren. Davon betroffen sind 80 Organisationen sowie 1091 Einzelpersonen, darunter Russlands Präsident Wladimir Putin, Außenminister Sergej Lawrow aber auch dem Kreml nahestehende Oligarchen wie Abramowitsch. So heißt es in der Sanktionsbegründung der EU gegen Abramowitsch vom 15. März, dass dieser ein langjähriger und enger Verbündeter Putins sei. Die Verbindungen zu Putin hätten ihm geholfen, sein Vermögen anzuhäufen. "Er gehört auch zu den führenden russischen Geschäftsleuten, die in Bereichen der Wirtschaft tätig sind, die der Regierung der Russischen Förderation, die für die Annexion der Krim und die Destabilisierung der Ukraine verantwortlich ist, als wichtige Einnahmequelle dient", heißt es in der Begründung. Von den Sanktionen gegen Abramowitsch war auch der Chelsea FC betroffen, der unter anderem weder Spieler kaufen noch verkaufen darf. Die britische Regierung zwang Anfang März Abramowitsch dazu, den Fußballverein zu verkaufen.

Unberührt sind dagegen noch die Häuser und Ländereien von Abramowitsch in Großbritannien. Laut "Guardian" besitzt der Oligarch allein im Vereinigten Königreichen 70 Häuser, Wohnungen und Ländereien im Wert von 250 Millionen Pfund (300 Millionen Euro), darunter eine 140-Millionen-Euro-Villa am Kensington Palace Garden in London.

