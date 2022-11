Midterms in den USA

von Nicolas Büchse Während viele seiner Kandidaten scheitern, feiert Floridas republikanischer Gouverneur Ron DeSantis einen historischen Sieg. Er wird Donald Trump gefährlich im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur.

Es gab einen Republikaner, der gestern eine triumphale Wahlnacht erlebt hat – und es war nicht Donald Trump.

Mit einem Erdrutschsieg von 20 Prozent Vorsprung gegenüber seinem demokratischen Herausforderer hat Ron DeSantis, der republikanische Gouverneur von Florida, seine Wiederwahl gewonnen. Und dass in einem Staat, der lange als Swing State galt, berüchtigt für seine knappen Abstimmungen.

Als DeSantis sich von seinen Anhängern in Tampa feiern ließ, riefen die: "Two more years." Zwei weitere Jahre. Ein Seitenhieb auf Trump. Die Amtszeit eines Gouverneurs dauert vier Jahre, aber DeSantis gilt schon lange als der hoffnungsvollste Herausforderer Donald Trumps im Kampf um die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024.