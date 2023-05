von Nicolas Büchse Floridas Gouverneur Ron DeSantis will Donald Trump die Präsidentschaftskandidatur streitig machen – mit noch radikaleren Positionen. Wie weit wird er kommen?

Deutschland entzweit dieser Mann nun also auch noch. Es fing an mit einem Bierkrug, verziert mit bayerischer und amerikanischer Flagge, in den Händen von Ron DeSantis, der sich über das Geschenk angestrengt freute. Überreicht hatte ihn eine CSU-Delegation um Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer, der den Gouverneur von Florida unlängst in dessen Heimat zum Gespräch traf und anschließend stolz ein Foto von dem Ereignis präsentierte.

Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. "Die Union entlarvt, wes Geistes Kind sie sind: Rechts außen wird umgarnt", erklärte etwa Katja Mast, Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion.