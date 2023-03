Trump-Rivale Ron DeSantis will "Amerika zu Florida" machen. Aber was heißt das eigentlich?

von Leonie Scheuble Ron DeSantis gilt als größter Konkurrent für Donald Trump. Auf seiner Buchtour nutzt Floridas Gouverneur die Bühne, um sich und seine "anti-woke" Vision für Amerika zu präsentieren.

In den USA starten erfolgreiche Präsidentschaftskandidaturen oft mit einer einfachen Botschaft. Barack Obama motivierte die Massen mit "Yes, We Can!", Donald Trump gewann mit "Make America Great Again" und Joe Biden versprach, "die Seele der Nation wiederherzustellen". Den Slogan für Ron DeSantis haben seine Anhänger bereits gefunden: "Make America Florida". Nächstes Jahr könnten die drei Worte im ganzen Land erklingen.

Floridas Gouverneur gilt als der einzige Republikaner, der Trump auf seinem erneuten Weg ins Weiße Haus gefährlich werden könnte. Offiziell hat sich DeSantis noch nicht aus der Deckung gewagt. Doch in den letzten Wochen verdichten sich die Anzeichen.