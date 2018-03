US-Präsident Donald Trump will seinen Leibarzt Ronny Jackson zum neuen Minister für die Kriegsveteranen ernennen. Jackson ist Konteradmiral der US-Marine und seit der Regierungszeit von George W. Bush Arzt des jeweiligen US-Präsidenten. Trumps Gesundheit überwachte er seit dessen Amtsantritt Anfang 2017. Jackson werde David Shulkin nachfolgen, der demnächst zurücktreten werde, twitterte der Präsident am Mittwoch. Shulkin stand seit längerem in der Kritik, weil er unter anderem einer Untersuchung zufolge im Sommer 2017 während einer Europa-Reise unzulässigerweise Eintrittskarten für das Tennis-Turnier in Wimbledon angenommen haben soll.