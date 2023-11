Bewegender Abschied von Rosalynn Carter: Die ehemalige First Lady der USA war im Alter von 96 Jahren gestorben. Ihr 99-jähriger Ehemann, Ex-US-Präsident Jimmy Carter, nahm in einem seltenen öffentlichen Auftritt an der Gedenkzeremonie teil.

Es war ein bewegender Abschied von Rosalynn Carter am Dienstag im US-Bundesstaat Georgia. Mit einer Trauerfeier wurde die ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten gewürdigt. Ex-Präsident Jimmy Carter nahm vor dem blumengeschmückten Sarg seiner Frau Platz. Der 99-Jährige ist in palliativmedizinischer Behandlung und nur selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Seine Tochter Amy Carter las bei der Zeremonie aus einem Brief vor, den Jimmy Carter während seines Dienstes in der Navy an Rosalynn geschrieben hatte. "Mein Liebling, jedes Mal, wenn ich von Dir weg war, war ich bei meiner Rückkehr begeistert, wie wunderbar Du bist. Während ich weg war, habe ich versucht, mir einzureden, dass Du nicht so süß und schön bist, wie ich es in Erinnerung habe. Aber wenn ich Dich sehe, verliebe ich mich immer wieder aufs Neue in dich. Kommt Dir das seltsam vor? Nein, für mich nicht. Auf Wiedersehen, mein Schatz, bis morgen. Jimmy" Als First Lady spielte Rosalynn Carter eine wichtige Rolle in Jimmy Carters Präsidentschaft von 1977 bis 1981 und in seiner humanitären Arbeit, nachdem das Paar das Weiße Haus verlassen hatte. Ihre Familie gab im Mai bekannt, dass bei ihr Demenz diagnostiziert worden war. Rosalynn Carter starb im Alter von 96 Jahren.