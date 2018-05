US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben des früheren New Yorker Bürgermeisters Rudy Giuliani einem Anwalt 130.000 Dollar erstattet, mit denen eine mutmaßliche Affäre mit einer Pornodarstellerin geheimgehalten werden sollte. Trump habe von der Zahlung gewusst und seinem Anwalt Michael Cohen die Summe überwiesen, sagte Giuliani am Mittwoch in einem Interview. Der US-Präsident habe wohl nichts über die Einzelheiten des Vorgangs gewusst. Ihm sei aber generell klar gewesen, wie Cohen solche Dinge kläre, sagte Giuliani - ein langjähriger Freund Trumps und seit April einer seiner Rechtsberater. Trump hatte erklärt, er habe von der Zahlung an die Schauspielerin Stormy Daniels nichts gewusst. Sie hatte nach eigener Darstellung im Jahr 2006 eine Affäre mit dem Immobilienunternehmer. Cohen zahlte ihr das Schweigegeld kurz vor der Präsidentenwahl 2016. Nach Meinung Giulianis hat Trump nicht gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen, weil das Geld nicht aus Wahlkampftöpfen stammt.