Rudy Giuliani hat bei einer Anhörung in Michigan eine Wahlmitarbeiterin gebeten, ihre Maske abzunehmen – nur Tage, bevor Donald Trumps Anwalt positiv auf das Coronavirus getestet wurde. RUDY GIULIANI: Ich möchte nicht, dass Sie das tun, wenn Sie sich unbehaglich fühlen, aber wäre es für Sie in Ordnung, die Maske abzunehmen, damit man Sie besser hören kann? JESSY JACOB: Können Sie mich jetzt hören? Giuliani war in den vergangenen Wochen in vielen US-Bundesstaaten unterwegs, um rechtlich gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl vorzugehen. Ebenfalls vergangene Woche ließ sich der 76-Jährige mit republikanischen Politikern ablichten – niemand trug eine Maske. Der ehemalige Bürgermeister von New York ist bereits die 40. Person, die sich im Umkreis von Trump mit COVID-19 infiziert hat. Giuliani befindet sich zurzeit im Krankenhaus. Trump und seine Anwälte wollen die Wahl weiter anfechten – bisherige Klagen waren weitestgehend erfolglos.

