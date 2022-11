In Swainsboro ist die Unterstützung für Donald Trump noch immer groß. Hier im Bundesstaat Georgia steht auch die Textilfabrik „America Knits“ von Unternehmer Steve Hawkins, der stolz auf die lokale Produktion ist

von Jan Christoph Wiechmann Im amerikanischen Swainsboro bejubeln die Menschen die Rückkehr der Industrie und das Ende der Globalisierung. Wer nach dem Retter fragt, kriegt vor allem einen Namen zu hören: Donald Trump.

Wenn Steve Hawkins einen American Dream hatte, dann war es nicht der Aufstieg vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern dieser Anblick um neun Uhr am Morgen: eine Halle voll moderner Nähmaschinen, 70 Arbeiterinnen in Lohn und Brot, die Rückkehr der industriellen Produktion ins Herz des amerikanischen Baumwollgürtels, ins Herz der Südstaaten, in die Kleinstadt Swainsboro, 7500 Einwohner, im Bundesstaat Georgia.

"Immerhin befinden wir uns mitten im berühmten Cottonbelt. Wir waren hier vor einigen Jahrzehnten mal führend in der Textilproduktion", sagt er bestimmt und greift nach einem frisch hergestellten weißen T-Shirt.