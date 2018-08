Gewaltsames Ende einer Demonstration in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Bei Protesten gegen die Regierung ist es am Freitagabend zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Die Polizei setzte unter anderem Tränengas und Wasserwerfer gegen die Menge ein. Auch auf friedliche Demonstranten wurde eingeprügelt. Die Demonstranten ihrerseits warfen mit Flaschen und Steinen und versuchten, Polizeisperren an Regierungsgebäuden zu durchbrechen. Mehr als 400 Menschen mussten nach Angaben der Notdienste medizinisch versorgt werden. Der liberal-konservative Präsident Klaus Iohannis verurteilte auf Facebook den Polizeieinsatz als unverhältnismäßig und brutal. Das Innenministerium müsse dringend erklären, wie es sich bei den Ereignissen des Abends verhalten habe. Organisiert wurden die zunächst friedlichen Proteste, an denen Zehntausende Menschen teilnahmen, von Rumänen, die im Ausland leben. Sie werfen der sozialdemokratischen Regierung Korruption vor und fordern deren Rücktritt. Bei der Kundgebung am Freitag protestierten die Demonstranten zudem gegen niedrige Löhne und Versuche der Regierung, mit denen nach ihrer Ansicht die Justiz des Landes geschwächt werden soll. Auch in anderen Städten des Landes kam es zu Protesten.