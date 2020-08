Sehen Sie im Video: Nawalnys Ehefrau ist sicher, dass der Kreml-Kritiker in Russland festgehalten wird. Freunde und Angehörige des schwer kranken russischen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny werfen der russischen Regierung vor, seine Ausreise zur Behandlung nach Deutschland zu verhindern. Das Krankenhaus in Omsk, in dem Nawalny derzeit behandelt werde, sei nicht ausreichend ausgestattet, sagte Nawalnys Ehefrau am Freitagmorgen vor der Klinik-Pforte. "Man weigert sich, uns Alexej für den Transport auszuliefern. Wir sind überzeugt, dass man dadurch sicherstellen will, dass sich alle Spuren der chemischen Substanz im Körper von Alexej auflösen. Er ist in keiner guten Verfassung. Wir können diesem Krankenhaus nicht vertrauen. Wir verlangen, dass er uns übergeben wird, damit wir ihn in einem unabhängigen Krankenhaus behandeln können, dessen Ärzten wir vertrauen". Der Leiter von Nawalnys Anti-Korruptions-Stiftung sagte, man habe sich an eine Vertreterin der Transportpolizei gewandt, um zu erfahren, um welche Substanz es sich gehandelt habe. "Sie sagte uns, das sei vertraulich während der Ermittlungen. Aber die Substanz stelle eine tödliche Gefahr dar, für Alexej und sein Umfeld. Alle Anwesenden müssen Schutzanzüge tragen." Ein behandelnder Arzt des Krankenhauses sagte am Vormittag, bisher seien keine Test auf giftige Substanz in Nawalnys Körper angesprungen.

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny darf nach einer möglichen Vergiftung nun doch zur Behandlung ins Ausland geflogen werden. Das teilten die behandelnden Ärzte im sibirischen Omsk nach Angaben der Agentur Interfax am Freitag mit. Auch Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch bestätigte das.

Zuvor hatten sich die Ärzte des Krankenhauses in Omsk lange geweigert, einem Transport des Oppositionspolitikers nach Deutschland zuzustimmen, weil sie ihn nicht für transportfähig hielten. Ein Konsilium von Ärzten unter Beteiligung von deutschen Spezialisten sei zu dem Schluss gekommen, dass der Flug für den Patienten riskant sein würde, sagte der Chefarzt Alexander Murachowski am Freitagnachmittag laut der russischen Nachrichtenagentur Tass. "Ich kann sagen, dass das Krankenhaus alle Maßnahmen ergreift. Niemand hat Einwände gegen uns erhoben. Niemand hat gesagt, dass wir nichts unternommen hätten."

Nach Angaben der Sprecherin von Nawalny, glaubten die deutschen Ärzte allerdings, dass die Ausrüstung des Flugzeugs, das aus Deutschland nach Omsk gekommen ist, einen sicheren Transport von Nawalny nach Berlin ermöglichen würde. "Die deutschen Ärzte, die Alexei Nawalny untersucht hatten, sind zu dem Schluss gekommen, dass er transportabel ist", schrieb sie auf Twitter und widersprach damit den Angaben der Krankenhausleitung. Die Behauptung, die deutschen Ärzte würden die Einschätzung ihrer russischen Kollegen teilen, sei eine "dreiste Lüge."

Auch nach Angaben der Berliner Initiative "Cinema for Peace", die den Rettungsflug von Deutschland nach Omsk organisiert hat, sind deutsche Ärzte nicht der Meinung, dass Nawalny nicht transportabel sei.

Die Familie und Angehörigen von Nawalny beklagen unterdessen, dass sie nicht mit den deutschen Ärzten sprechen durften. Man habe die Spezialisten aus Deutschland durch einen Hintereingang in das Krankenhaus gebracht und wieder aus einem anderen Ausgang faktisch eskortiert, erzählte die Frau von Nawalny, Julia Nawalnaya, vor versammelten Journalisten. "Ich bin sogar auf das Auto gesprungen, in dem sie hierhergebracht wurden. Sie werden von Polizisten begleitet", berichtete sie aufgebracht und noch ganz außer Atem.

Только что немецких врачей вывезли из больницы. Я и Иван Жданов пытались остановить машину, но нас силой оттаскивали сотрудники в штатском. Заявление Юли pic.twitter.com/sYC8rEdtnE — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Im Kampf um eine Behandlung des in Lebensgefahr schwebenden Kreml-Kritikers Alexej Nawalny in Deutschland haben seine Vertrauten unterdessen den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) eingeschaltet. Das Gericht solle nach dem Willen der Antragsteller die russische Regierung auffordern, den Transport des Aktivisten nach Deutschland zu erlauben, hieß es am Freitag aus Gerichtskreisen in Straßburg. Der Antrag solle "innerhalb der nächsten Tage" geprüft werden. Allerdings bleibt fraglich, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erreichen kann, hat Wladimir Putin mit seiner neuen Verfassung die russische Gerichtsbarkeit doch über jede andere gestellt.

Der Putin-Gegner und Anti-Korruptions-Aktivist Nawalny war am Donnerstag ins Krankenhaus von Omsk eingeliefert worden, nachdem er zuvor in einem Flugzeug das Bewusstsein verloren hatte. Sein Umfeld geht davon aus, dass Gift in seinen Tee gemischt wurde. Die Berliner Initiative "Cinema for Peace" hatte daraufhin einen Rettungsflug von Deutschland nach Omsk organisiert.

Yaka Bizil, der Gründer von "Cinema for Peace" erklärte am Freitagnachmittag, dass man einen Weg finden wird, damit das Flugzeug in Omsk bleibt. "Es wird nur zurückfliegen, wenn der Passagier an Bord ist", fügte Bizil hinzu.