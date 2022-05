Ein Protest-Plakat gegen den Krieg in der Ukraine vor der russischen Botschaft in Bukarest

Ein russischer Diplomat an der UN-Vertretung in Genf ist wegen des Krieges in der Ukraine zurückgetreten. In seiner Begründung beschreibt der Diplomat ein korruptes und krankes System, das über Leichen gehe.

Der Widerstand gegen den Krieg in der Ukraine scheint in der russischen Gesellschaft wie auch im Regierungsapparat nicht besonders groß zu sein, doch manchmal durchbricht jemand das laute Schweigen. So ist jetzt ein russischer Diplomat am UN-Sitz in Genf aus Protest gegen die Invasion zurückgetreten. In den 20 Jahren seiner diplomatischen Laufbahn habe er sich "nie so sehr für mein Land geschämt wie am 24. Februar dieses Jahres", schrieb Boris Bondarew in seinem am Montag bekanntgewordenen Rücktrittsschreiben unter Bezug auf den Beginn des russischen Angriffskriegs vor drei Monaten.

Die Invasion im Nachbarland bezeichnete Bondarew als "Verbrechen nicht nur gegen das ukrainische Volk, sondern auch als das vielleicht schwerste Verbrechen gegen das russische Volk". Der Buchstabe "Z" – Symbol für die Unterstützung des Angriffskriegs – durchkreuze "alle Hoffnungen und Aussichten auf eine florierende freie Gesellschaft in unserem Land".

Diplomat nennt Außenminister Sergej Lawrow als Beispiel für Zerfall

Bondarew warf den Urhebern des Krieges vor, es gehe ihnen um nichts Anderes als darum, "für immer an der Macht zu bleiben". Ganz konkret warf er der russischen Elite vor, "in pompösen, geschmacklosen Palästen zu leben, auf Jachten zu segeln, deren Unterhalt und Tonnage der russischen Marine entsprechen, unbegrenzte Macht und komplette Straflosigkeit zu genießen. Um das zu erreichen, sind sie willens, so viele Menschenleben zu opfern wie nötig. Tausende von Russen und Ukrainern sind bereits nur dafür gestorben."

Bondarev führt Außenminister Sergej Lawrow, seinen Chef, als Beispiel für den Niedergang der russischen Politik an. Lawrow habe sich "innerhalb von 18 Jahren von einem professionellen und gebildeten Intellektuellen zu einer Person entwickelt, die (...) der Welt mit Nuklearwaffen droht." Das Außenministerium betreibe nur noch "Kriegstreiberei, Lügen und Hass" schreibt Bondarew.

Ukraine-Krieg: Appell an russische Diplomaten

Sein Schreiben wurde an mehrere diplomatische Vertretungen in Genf verschickt und von der Nachrichtenagentur AFP eingesehen. Bondarew erklärte darin seinen Rücktritt nicht nur von seinem Posten in Genf, sondern aus dem gesamten diplomatischen Dienst seines Landes.

Hillel Neuer von der Nichtregierungsorganisation UN Watch appellierte an alle anderen russischen Diplomaten, "dem moralischen Vorbild" Bondarews zu folgen und ebenfalls zurückzutreten.