Sehen Sie im Video: Russischer Kampfjet stürzt in Wohnhaus nahe ukrainischer Grenze – 13 Tote.









STORY: Nach dem Absturz eines russischen Kampfjets in der russischen Stadt Jejsk steigt der Nachrichtenagentur Interfax zufolge die Zahl der Toten auf 13. Unter den Todesopfern seien auch drei Kinder, meldet Interfax unter Berufung auf einen Behördenvertreter. 19 weitere Menschen wurden demnach verletzt. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums stürzte der Jet während eines Trainingsfluges in ein neunstöckiges Wohngebäude in der Stadt nahe der Grenze zur Ukraine. Die Piloten hätten sich per Schleudersitz retten können, nachdem ein Triebwerk beim Start Feuer gefangen hätte. Das staatliche russische Untersuchungskomitee veröffentlichte ein Video, das Ermittler am Ort des Absturzes zeigt.

