Die Vergeltung folgte schnell: Nachdem Moskau zwei ukrainische Raketen im Süden Russlands abgefangen hatte, gingen Raketen auf die Stadt Dnipro nieder. Dabei wurde auch das Gebäude des ukrainischen Sicherheitsdienstes zerstört.

Russische Streitkräfte haben nach eigenen Angaben einen Gefechtsstand im ukrainischen Dnipro angegriffen und getroffen. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstag mitteilte, erfolgte der Angriff mit "hochpräzisen Waffen" am Vorabend. Das vorgesehene Ziel sei getroffen worden. Kiew hatte dagegen gemeldet, eine russische Rakete sei in einem Wohnblock in Dnipro eingeschlagen.

Offizielle ukrainische Stellen hatten am Freitag mitgeteilt, dass bei dem Angriff auf den Wohnblock in Dnipro neun Menschen, darunter zwei Kinder, verletzt worden seien. "Keiner von ihnen wurde schwer verletzt", schrieb der Gouverneur der Region, Serhij Lyssak, im Onlinedienst Telegram.

Mehrere andere Gebäude wurden ukrainischen Angaben zufolge ebenfalls getroffen, darunter ein leerstehendes Gebäude des Sicherheitsdienstes des Landes.