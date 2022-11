von Bettina Sengling Für die Nachrichten aus Cherson, einer Hafenstadt in der Ukraine, interessieren sich die Russen nur wenig. Viele fürchten um das Schicksal der mobilgemachten Soldaten. Die Unterstützung für den Krieg schwindet dabei nicht.

In der Halle auf dem Manageplatz in Moskau, direkt am Roten Platz, ist derzeit eine Ausstellung über die Ukraine zu sehen. 4000 Quadratmeter, der Eintritt ist frei. "Werde Zeuge der historischen Änderungen!" lautet ein Werbespruch, und angeblich folgten ihm bereits mehr als zehntausend Besucher.