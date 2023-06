Putin bestätigt Blockaden in Rostow und kündigt "Neutralisierung" von "Verrätern" an

Der Armeegeneral Sergei Wladimirowitsch Surowikin hat die Söldnergruppe Wagner angefleht, ihren Vormarsch in Russland zu beenden und an die Front in der Ukraine zurückzukehren. "Ich appelliere an die Führung, Kommandeure und Kämpfer der Söldnergruppe Wagner", sagt Surowikin in einem Video, das auf Twitter kurisert. Die Soldaten seien zusammen durch schwere Zeiten gegangen, hätten gemeinsam gekämpft, verloren und gewonnen. "Wir sind ein Blut, wir sind Kämpfer." Er stehe an der Frontlinie, wo die Kommandeure und Soldaten "bis in den Tod" ggen die Überlegenheit des Feindes kämpften. "Sie erleiden Verluste, aber sie halten sich wacker", sagt Surowikin in dem Video. Man könne nicht dem Feind in die Hände spielen.