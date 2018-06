Prolog

Kaum ein anderes Land ist derzeit so im Fokus wie das größte der Erde: Russland. Wladimir Putin manövrierte es in den vergangenen Jahren in einen neuen Kalten Krieg mit dem Westen. Und lädt gleichzeitig die Welt zur teuersten Fußball-WM aller Zeiten in sein Land.

Der stern hat sich auf eine Reise durch Russland begeben. In den kommenden zehn Tagen erzählen wir ihnen zwölf Geschichten aus diesem gewaltigen Land. Die Reporter berichten aus dem russischen Alltag jenseits vom Kreml. Aus Kloster und Kadettenanstalt, aus den Hausbooten der Fischer und einer High-Tech-Stadt, von Künstlern und Kosaken, aus Tempeln und Moscheen, von Wolgadeutschen und Wolgafinnen, von Oppositionellen, unerschrockenen Sozialarbeitern, von einer versunkenen Stadt. Es ist auch eine Reise durchs WM-Land: Vier der Stadien liegen am Ufer der Wolga.



Interaktive Karte - eine Reise entlang der Wolga: Sie können in die Karte hinein- und wieder herauszoomen. Fahren Sie über die Punkte oder klicken Sie darauf, um mehr zu sehen

Reporterin Bettina Sengling und Fotografin Tamina-Florentine Zuch starteten im Delta am Kaspischen Meer und reisten drei Wochen lang bis fast an die Quelle im Gebiet um Twer. Die Vorbereitung zog sich noch länger. Denn Behörden und Unternehmen reagieren auf den Besuch von Journalisten aus dem Westen mit großer Skepsis. Eine Autofabrik sagte den vereinbarten Termin sogar zwei Tage vorher ab: Der Geheimdienst hatte die Recherche untersagt.

Die meisten Menschen begegneten den Reportern jedoch mit großer Neugier und Offenheit. Mit Kadetten pflanzten sie sogar einen Kastanienbaum im Hof: für die Völkerfreundschaft.