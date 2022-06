In Russland nimmt der Patriotismus höchst seltsame Formen an. Diese Brustimplantate will ein Schönheitschirurg aus Moskau nun an alle Patriotinnen verkaufen.

von Ellen Ivits In Russland scheint ein Wettbewerb in patriotischen Absurditäten ausgebrochen zu sein. Ein plastischer Chirurg aus Moskau bringt nun Brustimplantate für Patriotinnen auf den Markt.

Der Patriotismus-Wahn in Russland treibt immer seltsamere Blüten. Ein Moskauer Schönheitschirurg hat sich nun etwas einfallen lassen, was sich sicherlich einen Platz auf einem Treppchen der Absurditäten verdient hätte. Er schlägt seinen Kundinnen "patriotische Brustimplantate" vor. Die "exklusiven Modelle" sind entweder mit der russischen Trikolore verziert oder in der "klassischen Armee-Camouflage" gehalten.

"Echte Patriotinnen können jenes Modell auswählen, das ihnen näher am Herzen liegt", wirbt Ewgenij Dobrejkin in einem Video auf seinen sozialen Netzwerken. "Im direkten und übertragenen Sinne. Eine stilvolle Entscheidung für jene, die ihr Vaterland lieben und mehr haben wollen als einen Sticker auf dem Auto oder ein Tattoo auf der Schulter."

Die "experimentelle Implantat-Modelle" hätten eine einzigartige Beschichtung, die "absolut sicher" sei und alle notwendigen Tests bestanden hätte, versichert der plastische Chirurg.

"Rosgrudj", nennt er seine Schöpfung. Eine Wortschöpfung aus den russischen Begriffen für Russland und Busen. Russland-Busen also sozusagen.

"Ich kann nicht immer eine Fahne mit mir tragen"

"Ich will am schönsten und modischsten sein. Ich will etwas wirklich ganz Exklusives besitzen. Die Implantate Rosgrudj sind genau das, was ich brauche", schwärmt eine Blondine in dem Spot, der in derselben fürchterlichen Qualität vertont ist wie amerikanisches Werbefernsehen im deutschen TV.

"Ich kann nicht immer eine Fahne mit mir tragen. Manchmal kann ich nicht einmal meinen Ausweis mitnehmen. Aber Rosgrudj erlaubt es mir, mich als Patriotin zu fühlen, selbst wenn ich keine Kleidung trage", fügt sie stolz hinzu. "Das ist ein fantastisches Gefühl, wenn du die Fahne deines Landes buchstäblich unter deinem Herzen trägst". Dass auch die "exklusiven Modelle" des Moskauer Arztes wahrscheinlich über dem Herzen implantiert werden, ist bei all dem Pathos wohl nicht von Bedeutung.

Für Russland und die ganze Welt

Bei Instagam hagelt es ungläubige Kommentare angesichts der Absurdität. Die einen halten die Aktion für einen Scherz, die anderen für einen genialen Marketing-Gag. Doch Dobrejkin scheint es tatsächlich ernst zu meinen. "Wenn wir eine ausreichende Anzahl von Rückmeldungen bekommen, kann unsere Technologie in ganz Russland und später auf der ganzen Welt realisiert werden. Genau diese 'Welt' versucht gerade, uns zu 'canceln', aber die russische Kultur kann nicht abgeschafft werden, denn wir Russen sind Künstler und Erfinder, alle Kenner des Schönen auf der Welt werden unserem Weg folgen", verkündet er.

Was wohl die russischen Klassiker, auf die man in Russland so stolz ist, zu den "patriotischen Brustimplantaten" gesagt hätten? Vielleicht hätte Dobrejkin sie zuerst bemühen sollen.

"Die Liebe zum Vaterland ist eine wunderbare Sache. Aber es gibt noch etwas Schöneres. Das ist die Liebe zur Wahrheit. ... Die Liebe zum Vaterland spaltet Völker, nährt den nationalen Hass und hüllt manchmal die Erde in Trauer. Die Liebe zur Wahrheit verbreitet das Licht des Wissens, schafft spirituelle Freuden, bringt die Menschen dem Göttlichen näher. Der Weg in den Himmel führt nicht durch das Vaterland, sondern durch die Wahrheit", schrieb einst der russische Philosoph und politischer Denker Pjotr Tschaadajew.

