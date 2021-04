Russland hat nach US-Angaben an der Grenze zur Ukraine eine so starke Truppenpräsenz aufgebaut wie zuletzt seit Beginn des Konflikts vor sieben Jahren. Vor allem die Verlegung in die Region Woronesch wirft Fragen auf.

Die Verlegung von russischen Truppen an die russisch-ukrainische Grenze schürt die Angst vor einer Eskalation des Konflikts zwischen der Ukraine und den pro-russischen Separatisten im Osten des Landes. Nach Angaben der Organisation Conflict Intelligence Team (CIT) sind russische Truppen nur 250 Kilometer vor der Grenze in der Region Woronesch zusammengezogen worden.

Dabei verweisen die Aktivisten, die sich der Beobachtung von russischen Truppen in dieser Region verschrieben haben, auf Foto- und Videoaufnahmen, die den Transport von Militärtechnik zeigen. Demnach sei militärische Ausrüstung an zwei Stationen in der Region entladen worden, um weiter in Richtung des Übungsgeländes in Pogonowo verfrachtet zu werden.

Satellitenbilder stützen den Bericht von CIT. Sie zeigen, dass im Zeitraum vom Ende März bis Anfang April Hunderte Einheiten militärischer Ausrüstung auf dem Testgelände angekommen sind.

Besondere Sorge erregt der Zustand, dass die Region Woronesch nicht an die selbst ernannten Separatisten-Republiken grenzt, sondern an den von der Ukraine kontrollierten Teil der Region Luhansk. Dies deute auf einen "offensiven" Charakter der Truppenbewegung hin. Gleichzeitig betont CIT, dass man keine Anzeichen dafür sehe, dass sich russische Truppen direkt auf eine Invasion in der Ukraine vorbereiten.

Stärkste russische Truppenpräsenz seit 2014

Der kriegerische Konflikt zwischen der ukrainischen Armee und den pro-russischen Kämpfern verschärfte sich in den vergangenen Wochen. Anders als etwa 2014 wird in Russland jedoch kein Geheimnis aus den neuerlichen Truppenverlegungen gemacht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte die Nato auf, den Beitritt seines Landes zu der Militärallianz voranzutreiben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Abbau der russischen "Truppenverstärkungen" aufgefordert. Dies sei erforderlich, um "eine Deeskalation der Lage zu erreichen", sagte Merkel am Donnerstag in einem Telefonat mit dem Kreml-Chef.

Nach Angaben der USA hat Russland an der Grenze eine so starke Truppenpräsenz aufgebaut, wie seit Beginn des Konflikts in der Region vor sieben Jahren nicht mehr. "Russland hat jetzt mehr Soldaten an der Grenze zur Ukraine als zu jedem anderen Zeitpunkt seit 2014", sagte die Sprecherin von Präsident Joe Biden, Jen Psaki, am Donnerstag vor Journalisten. Die USA seien "zunehmend besorgt" über "eskalierende russische Aggressionen in der Ostukraine".