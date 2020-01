Russlands Ministerpräsident Dmitri Medwedew hat am Mittwoch den Rücktritt seiner Regierung erklärt. "Die russische Regierung tritt gemäß Artikel 117 der Verfassung zurück", teilte Medwedew laut der Nachrichtenagentur Interfax mit. Der russische Präsident Wladimir Putin wies das alte Personal an, seine Aufgaben bis zur Ernennung einer neuen Regierung wahrzunehmen. Aber was hat der Rücktritt für Putin selbst zu bedeuten? Im politischen Moskau mutmaßt man: Er ebnet ihm den Weg zum weiteren Verbleib an der Macht.

Daran dass der Schritt in Übereinstimmung mit dem Kreml-Chef erfolgt ist, ließ Medwedew keinen Zweifel. Die Entscheidung sei vor dem Hintergrund der vom Präsidenten angekündigten Vorschläge zur Änderung der Verfassung gefällt worden, sagte Medwedew. "Wir als Regierung der Russischen Föderation sollten dem Präsidenten unseres Landes die Möglichkeit geben, alle notwendigen Entscheidungen zu treffen", erklärte er. Die Änderungen würden nicht nur eine Reihe von Artikeln der Verfassung betreffen, sondern auch das Kräfteverhältnis zwischen der Exekutive, Legislative und Judikative erheblich verändern, sagte der Premierminister.

Paukenschlag in Moskau Russlands Regierung tritt geschlossen zurück AFP

Kurz vor der Verkündung des Rücktritts hatte Putin eine Rede an die Nation gehalten, bei der er ein Paket von Verfassungsänderungen zur teilweisen Neuverteilung der Befugnisse zwischen den Behörden in Aussicht gestellt hatte. Insbesondere schlug er vor, der russischen Staatsduma, also dem Parlament, das Recht einzuräumen, den Ministerpräsidenten, den stellvertretenden Ministerpräsidenten und die Bundesminister zu bestimmen.

Per Referendum eine weitere Amtszeit für Putin?

Außerdem schlug Putin eine Volksabstimmung über die Verfassungsreformen vor. "Ich halte eine Abstimmung der Bürger über ein Gesamtpaket vorgeschlagener Änderungen an der Landesverfassung für notwendig", sagte Putin am Mittwoch bei seiner jährlichen Ansprache vor Parlamentariern und der politischen Elite des Landes. Ein Datum für ein entsprechendes Referendum nannte er nicht.

Ziel der Volksabstimmung solle eine Stärkung der Befugnisse des Parlaments sein. Der Charakter des Präsidialsystems solle aber beibehalten werden. Ob die Änderungen auch die zulässigen Amtszeiten eines Präsidenten betreffen werden, sagte der Kreml-Chef nicht. Derzeit darf in Russland der Präsident nur zwei Amtszeiten hintereinander an der Macht bleiben. Dementsprechend wird Putin 2024 nicht erneut kandidieren dürfen - außer er ändert die Verfassung. Aus diesem Grund spekuliert man in Moskau bereits seit Längerem, was Putin unternehmen könnte, um doch weiter an der Macht zu bleiben. Dass er sie aufgibt, gilt als äußert unwahrscheinlich.

"Es ist klar, dass die Änderungen kosmetischer Natur sein werden. Es ist ja nicht nötig, die Möbel im Bordell zu wchseln. [...] Es ist allen klar, dass alles darauf ausgerichtet ist, Putin die lebenslange Herrschaft zu gewährleisten und den Status quo zu erhalten", twitterte Leonid Wolkow, der Stabschef des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny, kurz nach dem verkündeten Rücktritt der Regierung.